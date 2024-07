Gil do Vigor completa 33 anos e reflete sobre a vida: ’Não deixe de sonhar’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Gil do Vigor completa 33 anos e reflete sobre a vida: ’Não deixe de sonhar’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 14/07/2024 15:05 | Atualizado 14/07/2024 15:10

Rio - O ex-BBB Gil do Vigor completa 33 anos, neste domingo (14), e utilizou as redes sociais para celebrar a data e refletir sobre a vida. Nos comentários da publicação, o influenciador digital recebeu felicitações de famosos e de seguidores.



"Feliz aniversario para mim! Meus 33 anos chegam com muita reflexão sobre sonhar… Não deixem de acreditar nos objetivos de vocês. E saibam, tudo é possível para aquele que crê!", escreveu Gil na legenda do vídeo.

fotogaleria

Nas imagens ele citou as suas conquistas ao longo dos anos. "Eu alcancei muitas vitórias na minha vida. E eu costumo tirar esse momento como uma reflexão. E quem diria que aquele menino que tinha somente cinco pães e dois peixinhos conseguiria alcançar tantas coisas? Realizar tantos milagres. Levar meus sobrinhos para a Disney e ver eles estudando em uma escola boa", iniciou. Nas imagens ele citou as suas conquistas ao longo dos anos. "Eu alcancei muitas vitórias na minha vida. E eu costumo tirar esse momento como uma reflexão. E quem diria que aquele menino que tinha somente cinco pães e dois peixinhos conseguiria alcançar tantas coisas? Realizar tantos milagres. Levar meus sobrinhos para a Disney e ver eles estudando em uma escola boa", iniciou.

"Consegui chegar no PhD, já estou no meu terceiro ano. Tenho uma carreira profissional muito bem estabelecida. [...] Quem diria que eu alcançaria? Não deixe de sonhar nunca. Nunca deixe de acreditar. Hoje eu completo 33 anos mas eu tenho fé que minha trajetória ainda vai ser muito longa", completou o economista.



No post, famosos e seguidores desejaram felicitações. "Você merece tudo isso e muito mais bençãos. Deus lhe abençoe. Feliz aniversário Gil amado", desejo a cantora Ivete Sangalo. "Parabéns, meu amor. Você merece tudo de mais lindo nesse mundo", expressou a amiga Juliette. "Lindão!!! Felicidades", comentou o ator Rafael Zulu. "Feliz aniversário, Gil. Que nosso pai celestial continue contemplando sua vida com muito sucesso em todos os âmbitos de sua vida!!!", disse uma usuária do Instagram.