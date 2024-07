Wanessa Camargo compartilha momentos felizes em família ao lado de Graciele e Zezé - Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo compartilha momentos felizes em família ao lado de Graciele e Zezé Reprodução / Instagram

Publicado 14/07/2024 19:55 | Atualizado 14/07/2024 19:57

Rio - Wanessa Camargo abriu um álbum no Instagram no qual registrou seu domingo (14) ao lado da madrasta, Graciele Lacerda e do pai, Zezé Di Camargo, que esperam o primeiro filho. O namorado da cantora, Dado Dolabella também aparece nas imagens aproveitando o final de semana na fazenda do sogro, em Goiás.

"Dumpzinho do domingo mais feliz dos últimos tempos!", disse Wanessa. "Qual é a sua foto preferida?", quis saber a cantora.



No sábado (13), Wanessa recebeu os colegas de confinamento do "BBB 24" na fazenda. Nas imagens, postadas nas redes sociais, eles aparecem curtindo bastante em um escorrega de sabão.