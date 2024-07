Wanessa Camargo recebe ex-BBBs na fazenda do pai, em Goiás - Reprodução / Instagram

Publicado 14/07/2024 07:35

Rio - Wanessa Camargo registrou, neste sábado (13), alguns momentos com a família e amigos, na fazenda do seu pai, o cantor Zezé Di Camargo, em Goiás. Nas imagens publicadas no Instagram, a cantora aparece se divertindo em um escorrega de sabão com o filho João Francisco e alguns ex-BBBs que estiveram confinados na casa com ela, como Leidy Elin, Raquele, Michel, Nizam e Juninho.