Sorocaba e Biah Rodrigues mostram primeiro encontro dos filhos: ’Nós seis’ - Reprodução / Instagram

Sorocaba e Biah Rodrigues mostram primeiro encontro dos filhos: ’Nós seis’Reprodução / Instagram

Publicado 14/07/2024 15:50

Rio - O cantor Sorocaba e a influenciadora digital Biah Rodrigues deixaram a maternidade com os gêmeos, Angelina e Zion, e utilizaram as redes sociais, na manhã deste domingo (14), para mostrar o primeiro encontro dos recém-nascidos com os filhos mais velhos, Theo, 3, e Nanda, 2. Os pequenos chegaram ao mundo na última terça-feira (9) "Primeiro encontro de nós seis. Bom domingo, turma!", escreveu o sertanejo na legenda da publicação, onde a família apareceu reunida.

fotogaleria

Biah também compartilhou no Instagram um vídeo onde Theo e Nanda aparecem ansiosos para conhecer os gêmeos. "O primeiro encontro dos irmãos", disse a influenciadora.Internautas reagiram nos comentários da publicação. "Não tem como não se emocionar com eles falando com a mamãe! Deus abençoe", desejou uma seguidora. "Emocionei. Que vídeo mais lindo", expressou outra usuária do Instagram. "Que família linda", opinou uma terceira pessoa.