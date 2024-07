Após vídeo dançando, Lucas Souza recebe ataques e rebate: ’Vamos julgar menos’ - Reprodução de vídeo / X

Após vídeo dançando, Lucas Souza recebe ataques e rebate: ’Vamos julgar menos’Reprodução de vídeo / X

Publicado 14/07/2024 13:53

No vídeo ele deu detalhes sobre o ocorrido. "Eu postei um 'reels' [vídeo no Instagram] e fui dar uma olhada nos comentários e estavam falando assim: 'nossa, o Lucas não era assim', 'nossa o Lucas antes de ir para 'A Fazenda' não ficava dançando dessa maneira', 'ah, ele tá se libertando'. Gente, eu acho que as pessoas que estão comentando isso não me conhecem. Porque que me acompanha antes de 'A Fazenda' [sabe que] eu já dançava, eu adoro dançar! Só que eu era muito desengonçado e agora estou procurando me aprimorar", disse Lucas.Nos comentários da publicação, o influenciador recebeu apoio de internautas. "Lucas, a vida é sua!!! Viva da maneira que te dê prazer. A opinião dos outros, cabe a eles, diz sobre eles e não sobre você", expressou uma usuária do X. "Você está incrível. Fico orgulhosa da sua evolução", opinou outra seguidora.