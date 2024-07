Tiririca se emociona ao assistir espetáculo do filho Tirullipa pela primeira vez - Tomzé Fonseca/Agnews

Publicado 14/07/2024 10:58 | Atualizado 14/07/2024 11:04

Rio - O comediante Tiririca, de 59 anos, se emocionou ao ver o filho Tirullipa, 39, pela primeira vez no espetáculo "Abracadabra – Um Circo Musical", que ocorreu nesta sexta-feira (12), em São Paulo. O humorista foi surpreendido ao ver o pai na plateia e se declarou em cima do Picadeiro.



"Não tem dinheiro, fama ou sucesso no mundo que vá superar o que ele já me deu. Ele me deu o direito de usar o nariz que sempre foi dele", afirmou Tirullipa, exibindo o famoso acessório que marca a identidade de palhaços. "Meu eterno palhaço, o maior palhaço da história do mundo!", completou, enquanto recebia aplausos da plateia.