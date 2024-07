Pitty faz show sentada no Festival de Inverno do Rio - Webert Belicio / Agnews

Pitty faz show sentada no Festival de Inverno do RioWebert Belicio / Agnews

Publicado 14/07/2024 07:58

Rio - Pitty voltou a subir nos palcos, na noite deste sábado (13), após alguns dias afastada por conta de uma cirurgia de emergência. Ainda em recuperação, a cantora de 46 anos se apresentou sentada no Festival de Inverno do Rio, na Marina da Glória.

fotogaleria

"Aceito e aproveito para fazer o meu melhor quando a vida me coloca nesse lugar do que é possível. Nesse momento. Agora. O que a gente consegue hoje há de ser suficiente. Não vai ser perfeito, mas com certeza vai ser único. Vai ser uma experiência singular, viva e repleta de improvisos como a vida exige que nós sejamos, às vezes flexíveis, abertos, dispostos a abraçar o caos e dançar também", disse Pitty ao público, que a recebeu com muitos aplausos.A artista foi internada no início de julho e precisou ficar afastada por cerca de 10 dias, chegando a cancelar os shows que faria no Rio, São Paulo e Minas Gerais. Alguns dias depois, Pitty foi às redes sociais tranquilizar os fãs . "Avante, vamos em frente! Obrigada pelas mensagens, amores. Até já", escreveu.