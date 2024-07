Hugh Jackman na varanda de hotel na Zona Sul do Rio - Dilson Silva / Agnews

Hugh Jackman na varanda de hotel na Zona Sul do RioDilson Silva / Agnews

Publicado 14/07/2024 09:48

Rio - Hugh Jackman foi visto no melhor estilo carioca na varanda de um hotel de luxo na Zona Sul, neste domingo (14). O astro de Hollywood, que está no Brasil para divulgar o filme "Deadpool & Wolverine", aparece nas imagens observando a vista, e vestindo uma blusa e bermuda.

Além do ator, outros integrantes do elenco estão confirmados para a pré-estreia do longa na cidade maravilhosa, como Ryan Reynolds. A atriz Emma Corrin, que interpreta a vilã Cassandra Nova, já desembarcou também em terras cariocas.