Padre Marcelo Rossi no ’Altas Horas’TV Globo / Divulgação

Publicado 14/07/2024 09:27

Rio - O padre Marcelo Rossi revelou alguns momentos da sua trajetória até se tornar padre. Em entrevista ao programa "Altas Horas", da TV Globo, exibido neste sábado (13), ele falou que se formou em Educação Física e depois começou a questionar "valores e coisas".

"Eu não sou frustrado, tá? Tive namorada.. Hoje eu seria avô. Mas quando eu entendi isso, eu não renunciei, eu enfrentei aquilo que tinha de melhor, que é o casamento, para poder servir. E já são 30 anos. Não me arrependo e agradeço a cada dia", respondeu Rossi, ao ser questionado sobre a decisão por Serginho Groisman.Ainda no programa, o padre de 57 anos lembrou que neste domingo (14) completam cinco anos de quando foi empurrado do altar por uma mulher , durante uma missa em Cachoeira Paulista, em São Paulo. Na época, ele atribuiu ao divino ter saído sem sequelas do acidente. "E eu estou aqui hoje. Graças a Deus", finalizou.