Famosos marcam presença no festival Chic ShowReprodução / Instagram

Publicado 14/07/2024 12:01 | Atualizado 14/07/2024 12:05

Rio - Diversos famosos marcaram presença no festival Chic Show, na noite deste sábado (13), em São Paulo. O evento celebrou os 50 anos do baile de 'black music' na cidade e contou com apresentações de artistas nacionais e internacionais.

"Gente, o que foi ontem? Meu Deus do céu, sem palavras. Todos os shows foram muito f*d*s. Que sorte que eu tenho na vida", disse a atriz Samantha Schmütz nos stories do Instagram. Tati Machado, Fred Nicácio, Priscilla, Rafa Brites, Felipe Andreoli, Thelma Assis, Lumena Aleluia e outras personalidades também prestigiaram o evento.