Rodrigo Hilbert constrói carro para filhos na praiaGlobo/Divulgação / Instagram/Reprodução

Publicado 15/07/2024 08:08 | Atualizado 15/07/2024 08:10

Rio - Rodrigo Hilbert mostrou, mais uma vez, que suas habilidades não são restritas à gastronomia. Em um vídeo publicado no Instagram neste domingo (14), o apresentador aparece montando um carro com madeira e areia na praia. A publicação termina com os filhos dele com Fernanda Lima brincando dentro do "veículo".



"Sempre bom alimentar o lúdico com as crianças, até na praia a gente tenta dar um jeito (risos). Um agradecimento especial para Maria, João e Ewerton", escreveu Hilbert.



Os seguidores não pouparam os comentários no post, que se dividiam entre elogiosos e avaliações bem-humorados. "Os meros mortais fazem castelinhos de areia, o Rodrigo: 'e se a gente fizesse um carro?!'", disse uma internauta. "Quando a gente acha que o boy não pode ser mais perfeito, ele vai e me mete um conversível de areia", comentou outra.



As brincadeiras com o talento de Hilbert não pararam. "Cara, ao mesmo tempo que eu gosto muito de você, entendo que você complica um pouco as coisas pra nós", "Essa praia aí nem tinha. Ele chegou e fez" e "Você, definitivamente, não veio ao mundo a passeio" foram alguns dos elogios animados que o apresentador recebeu.



Rodrigo também chegou a ser comparado a "Os Flintstones", seriado de TV lançado na década de 1960 em que mostra uma família na idade da pedra. "Flintstones da praia", brincou uma fã. "O carros da era da pedra. Barneyyyyyyy... Oi Freddy... cadê a Wilmaaaaaaaa", comentou mais uma.