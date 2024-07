Camila Cabello e Shawn Mendes assistem juntos a jogo da Copa América, nos Estados Unidos - Reprodução / X

Publicado 15/07/2024 07:34

Rio - Camila Cabello, de 27 anos, e Shawn Mendes, de 25, foram flagrados assistindo juntos, neste domingo (14), ao jogo entre Colômbia e Argentina, pela Copa América, no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida, Estados Unidos. O encontro dos cantores, que já foram namorados, agitou os fãs, que repercutiram as imagens em publicações nas redes sociais, deixando o nome da cantora entre os tópicos mais falados.



Em um vídeo que circula no X, antigo Twitter, Shawn e Camila aparecem sentados lado a lado. Nas imagens feitas de frente, a artista arruma o cabelo enquanto o cantor comenta algo em seu ouvido.



"Shawn e Camila reataram o namoro?", questionou um internauta. "Não sei qual é a surpresa, Shawn sempre foi obcecado na Camila", comentou outro.



Houve quem também brincasse com o assunto e comemorasse a notícia. "Shawn Mendes e Camila Cabello vão se esfregar pelo resto da vida e não há nada que vocês possam fazer para mudar isso, gente, lamento" e "Eu ainda acho que eles são alma gêmea. Podem entrar, Shawn Mendes e Camila Cabello" foram alguns dos comentários.

Shawn e Camila começaram a namorar em 2019 e ficaram juntos por cerca de três anos. Em 2023, eles se reconciliaram, mas logo terminaram o relacionamento, mais uma vez. Na época, ao anunciar a decisão, os dois disseram que seria definitivo.