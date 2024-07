André Marques relembra história sexual com Naldo Benny - Reprodução / Youtube

Publicado 16/07/2024 20:10 | Atualizado 16/07/2024 20:10

Rio - André Marques fez questão de abrir o jogo sobre algumas experiências e histórias sexuais que teve ao lado de Naldo Benny. Os artistas participaram do "Surubaum", programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, nesta terça-feira (16).

"Eu tinha uma boate em Niterói chamada Sense que, às sextas, tinha house e funk, sábado era pagodinho e domingo, funk. Iam Naldo, Marcinho, Leozinho... Foi naquele dia que fiquei horrorizado", começou André. "Acho que me descontrolei", declarou Naldo."Era uma segunda-feira e saímos da boate para um after. Chamei três donzelas e elas pediram para chamar o Naldo porque gostavam dele. Fomos pra um hotel em Niterói, pau cantando, 'Surubão de Noronha' invertido. Eu tinha gravação do Videoshow e fui pro Projac na terça de manhã. Voltei na sexta e o Naldo ainda estava lá", relatou."Fui apresentar outro programa no sábado e as meninas começaram a chamar outras meninas. Tem até uma placa no motel com o Naldo até hoje. Foram oito dias.Nesse tempo, eu fiz tatuagem, engordei 4 kg e o Naldo continuava metendo. Ele nem suava", disse o apresentador. "Eles tão achando que é mentira. Se eu contar, falo que é mentira", acrescentou o cantor.Naldo ainda contou o seu recorde de relações. "Tipo assim, é tesão todos os dias. É vontade de transar toda hora. 37 por semana é meu recorde"."Eu não gosto de rapidinha. Uma média de tempo é umas duas horas", disse ele. "Ainda bem que você é casado porque imagina com essa força solto no Rio de Janeiro", brincou André. Naldo é casado com Ellen Cardoso desde 2013 e é pai de Maria Victoria, de 9 anos.