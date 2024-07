MV Bill - Divulgação

Publicado 16/07/2024 19:06

Rio - O Sindicato dos Artistas do Rio entrou com uma medida contra a Globo após MV Bill ser escalado para a nova novela das sete da emissora, "Volta Por Cima" . O presidente da Sated-RJ, Hugo Gross, em conversa com a jornalista Fábia Oliveira, afirmou que o rapper não tem DRT, o registro profissional para atuar, e que nem mesmo a autorização especial, que pode ser pedida pela emissora, foi solicitada.

"MV Bill não tem autorização pedida, até o momento, para a novela 'Volta Por Cima'. Já notifiquei a TV Globo para que ela faça o pedido – porque eu já sabia que ele ia fazer a novela – ele esteve comigo, eu não dei o registro pra ele, ele fez muita coisa sem registro, sem pedido na outra gestão que estava aqui como presidente. Eu não posso falar sobre a antiga gestão, eu tenho que falar sobre essa, que a gente luta pela respeitabilidade do trabalhador da arte, do artista", disse Hugo. MV Bill participou de "Malhação" em 2010.

O presidente do Sindicato ainda criticou a Globo por escalar convidados com base no número de seguidores nas redes sociais. "Nada contra ele, pelo contrário, eu admiro, gosto muito dele, mas ele não tem o registro de ator. E a TV Globo vem sempre burlando tanto direito autoral, tanto reexibição e agora, de novo, querendo escalar quem não tem registro, querendo escalar sempre quem tem número de seguidores. Isso tem que acabar", afirmou.

"A lei é clara. A lei possibilita você, através de uma autorização especial, a exercer uma função num produto. Faça cumprir a lei. É só isso que o Sated quer (…) Já notifiquei a TV Globo e estou esperando ela me dar uma resposta do que ela vai fazer", declarou.

História se repete