Publicado 17/07/2024

Rio - Nilze Carvalho não consegue se imaginar sem a música. Com 45 anos de carreira, a cantora e instrumentista comemora a vida e a trajetória na arte com o lançamento do seu novo álbum, "Nos Combates da Vida". O projeto, que será lançado nesta quinta-feira (18), é um presente não só pelos 55 anos que completa no dia 28 de julho, mas também pela superação de desafios pessoais. Ao DIA, a artista conta detalhes da sua relação com a música, revela quais são suas maiores inspirações e explica as dificuldades que enfrentou nos últimos anos.

Nilze teve seu primeiro contato com o cavaquinho aos cinco anos, influenciada por seu pai, um trompetista apaixonado pela música instrumental brasileira. "Já comecei brincando. Como meu pai é músico, tive esse privilégio de ter um ambiente musical. Isso facilitou bastante", conta a artista, que aos 6 anos já se apresentava em festinhas e programas de rádio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.As influências da multi-instrumentista vieram principalmente de seu pai, Seu Cristino, que ouvia muito Pixinguinha e Jacob do Bandolim. Além do cavaquinho, ela expandiu suas habilidades para oustros instrumentos. "Eu comecei com cavaco, depois passei a tocar bandolim e violão. Toco um pouco de alguns outros instrumentos, mas esses três aí eu me defendo melhor: cavaco, bandolim e violão", explica. "Minha paixão pelo cavaquinho é porque é o instrumento que uso para me acompanhar nos shows de samba. Já o bandolim é solista, que uso em shows instrumentais".Com décadas de experiência, Nilze coleciona momentos especiais, mas alguns se destacam, como a gravação do seu primeiro LP, "Choro de Menina, volume 1", nos anos 1980. "Eu me senti muito privilegiada também, porque com 11 anos eu estava fazendo um disco de choro com o grupo Época de Ouro, que acompanhava o Jacob do Bandolim, olha só! Foi um sonho", conta ela, que depois lançou três sequências da produção.A cantora menciona ainda alguns dos grandes artistas que passaram pela sua jornada profissional, como Dona Ivone Lara, Xangô da Mangueira e Jair Rodrigues. "Quando eu conheci o Jair, eu fui tocar fora do país, com 15 anos. Aí, trabalhei com ele. Foi muito legal! Foi bem marcante, pois foi a primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil"."Nos Combates da Vida" começou a ser elaborado há cerca de dois anos e reflete uma fase de superação de Nilze, que enfrentou problemas de saúde nos últimos anos, incluindo uma pneumonia grave e um câncer. "Foi muito sério, tive que chamar um médico de fora do hospital para poder me tratar", relata a cantora sobre a pneumonia, que chegou a ser confundida com a Covid-19 no início. "Ele conseguiu detectar que estava tudo errado, recomeçamos o tratamento e dei sorte".Alguns meses depois da recuperação, a cantora foi diagnosticada com um câncer de mama e precisou começar um novo tratamento. "Operei, fiz radioterapia, não fiz quimio, graças a Deus, mas fiz 25 sessões de rádio, e estou no controle. Até engordei um pouquinho, mas não tem problema, né?", comenta Nilze, que tirou da dificuldade a inspiração."Foram dois perrengues bem fortes. Mas passei com o apoio da minha família, dos amigos e a música, me dando essa alegria de viver, e resolvi fazer esse disco como uma celebração mesmo, de estar aqui", comemora.A nova produção traz 13 faixas com regravações e quatro músicas autorais, incluindo uma com seu marido, Zeca Leal, com o pai, Seu Cristino, e seu irmão, Silvio Carvalho, que fazia parte do Sururu na Roda, grupo de samba do qual Nilze fez parte até 2017."Tem também um single que a gente lançou, 'Amor Segredo', que é uma parceria com Nei Lopes, um mestre, um grande mestre. Tenho ele como um padrinho, é uma pessoa fantástica", acrescenta, confessando que a canção é uma das favoritas.O álbum conta ainda com colaborações especiais, como João Bosco, em "Linha de Passe", e Teresa Cristina, em "Candeeiro". A compositora destaca a importância dessas parcerias: "Foi uma generosidade muito grande. Foi muito bonita a gravação".O lançamento de "Nos Combates da Vida" será em grande estilo. Nilze subirá ao palco do Teatro Rival Petrobras, no Centro da cidade, nesta sexta-feira (19), acompanhada dos músicos Hudson Santos (violão 7 cordas), Laila Aurore (cavaquinho), Zé Luis Maia (baixo), PC Castilho (sopros), Luis Augusto Guimarães (percussões), Magno Julio (pandeiro) e Diego Zangado (bateria)."Depois desse, a gente deve levar para outros teatros. Eu gosto muito de fazer show de samba em teatro. As pessoas deveriam ter essa experiência. É muito interessante. Eu adoro roda de samba, mas em teatro vale muito a pena também", pontua.Apesar de ainda não ter datas fechadas, a instrumentista planeja uma turnê nacional para promover o álbum, com shows em capitais como São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Recife e Salvador. "Esse próximo semestre a gente vai tentar fazer, pelo menos, essas capitais. Eu estou doida para esse show em Salvador. Já fiz com um grupo, mas um meu ainda não. É uma coisa inédita, vamos batalhar", conclui Nilze, animada com o futuro.