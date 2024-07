Inteligência artificial faz vídeo com artistas atualmente e suas versões mais jovens - Reprodução

Inteligência artificial faz vídeo com artistas atualmente e suas versões mais jovensReprodução

Publicado 16/07/2024 21:15 | Atualizado 16/07/2024 21:20

Rio - Um vídeo criado por inteligência artificial causou nostalgia pelas redes sociais, nesta terça-feira (16), após criar registros de artistas, como Leonardo DiCaprio e Will Smith, abraçando seus personagens mais jovens.

fotogaleria

Michael Jackson aparece, no compilado, com três versões: criança, jovem e adulto. Já a atriz Julia Roberts, aparece abraçando sua personagem Vivian Ward do filme "Uma Linda Mulher". De forma parecida, Will Smith está com Will, protagonista que interpretou na série "Um Maluco no Pedaço".