Virginia mostra ensaio fotográfico de gestante ao lado das filhas - Reprodução

Virginia mostra ensaio fotográfico de gestante ao lado das filhasReprodução

Publicado 16/07/2024 20:01

Rio - Virginia Fonseca utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (11), para compartilhar o ensaio fotográfico de gestante com tema de fazenda que fez ao lado das filhas, Maria Alice e Maria Flor. A influenciadora, que está à espera do terceiro filho, José Leonardo, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe, posou com a barriguinha de fora e recebeu diversos elogios.

fotogaleria

"Nosso mundo que era todo rosa, agora tem uma parte azul! Minhas Marias e meu José. Obrigada Deus, peço muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade e as melhores coisas do mundo sempre", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas fizeram questão de enaltecer os registros. "Louca nessas fotos", contou Poliana, mãe de Zé Felipe. "Essas fotos ficaram tudo", disse uma seguidora. "As boiadeiras mais lindas", afirmou outra. "A Maria Alice na última foto, mostrando o pintinho pro José Leonardo (risos)", destacou uma pessoa. "Quanta perfeição", pontuou uma fã.

Confira: