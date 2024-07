Claudia Leitte mostra detalhes do vestido escolhido para renovar votos de casamento - Reprodução / Instagram

Publicado 16/07/2024 17:46 | Atualizado 16/07/2024 17:47

Rio - Claudia Leitte, de 44 anos, compartilhou com os seus seguidores do Instagram, nesta terça-feira (16), detalhes do vestido que usou para renovar os votos com o marido, Marcio Pedreira. A cerimônia aconteceu no último domingo (14) e contou com a presença dos três filhos do casal: Davi, de 15 anos, Rafael, de 11, e Bela, de 4.