Mariana Goldfarb desabafa sobre se relacionar novamente após traumasReprodução

Publicado 16/07/2024 16:14

Rio - Mariana Goldfarb abriu uma caixinha de perguntas, nesta terça-feira (11), e aproveitou para tirar algumas dúvidas dos seguidores. Em seu story do Instagram, a influenciadora, que recentemente assumiu o namoro com o empresário Rafael Kemp , desabafou sobre a dificuldade de se relacionar novamente após um trauma amoroso.

"Então, um dos vídeos que eu quero fazer para vocês mais demorado é justamente como é se relacionar de novo depois de ter passado por tantas coisas, né? Que é tão difícil! (risos). É tão difícil a gente ser acolhida, ser amada, aceitar o bom, não estranhar que está tudo bem, a paz, o carinho, é um tema", afirmou.

Mariana, então, complementou: "Ninguém fala muito sobre esse tema porque eu acho que, para mim, é mais difícil ainda! Porque quando a gente está acostumada com o ruim, quando a gente recebe tanta pedra, quando a gente recebe uma flor eu acho que a gente não sabe lidar. Faz o que com isso? Mas a gente está sabendo (risos)".

Mariana assumiu o namoro com Rafael em maio deste ano. Esse é o primeiro relacionamento público dela após o fim do casamento com Cauã Reymond em 2023. Os dois estavam juntos desde 2016 e oficializaram a união em 2019.