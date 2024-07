Virginia Fonseca conta que se mudará este mês para nova mansão - Reprodução de vídeo / Instagram

Virginia Fonseca conta que se mudará este mês para nova mansão Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 16/07/2024 12:37 | Atualizado 16/07/2024 12:38

Rio - A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (15), para contar que vai mudar ainda este mês para a nova mansão de 7 mil m², em Goiânia. O futuro lar da família conta com sete suítes, cinema, salão de beleza, elevador e muito mais.A influenciadora foi até o local para checar como estava o andamento da obra. Durante a vistoria, ela mostrou alguns cômodos da residência. "Estamos aqui na casa e a adega já está climatizada. Está geladíssimo aqui dentro. Tem caixa de som e vai ter uma mesinha para quem quiser tomar vinho aqui dentro. Já está podendo colocar vinho aqui. Quem quiser mandar vinho, pode mandar", disse a criadora de conteúdo. Ela também filmou a vista da piscina, que fica nos fundos da casa.

fotogaleria

O quarto de Virginia e Zé Felipe, 26, tem dois banheiros e closet. Já os quartos de Maria Alice, 2, e Maria Flor, 1, filhas do casal, serão em tons de rosa. Já o do caçula, José Leonardo, que ainda não nasceu, também terá o seu cantinho particular em tons de azul. A mansão tem estúdio de gravação, biblioteca e brinquedoteca para as crianças.