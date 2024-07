Fernanda Garay espera o primeiro filho - Reprodução do Instagram

Fernanda Garay espera o primeiro filhoReprodução do Instagram

Publicado 16/07/2024 12:55

Rio - A ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay usou o Instagram, nesta terça-feira (16), para anunciar que está grávida. O bebê é fruto do relacionamento dela com Márcio Santos. A apresentadora, que comandará a "Central Olímpica", da TV Globo, ao lado de Tadeu Schmidt, durante as olimpíadas de Paris, disse que está radiante com o momento especial.

fotogaleria

"Estamos grávidos! Nossos corações estão transbordando de alegria e o nosso amor sendo multiplicado… Aqui dentro está acontecendo o milagre da vida e o nosso bebê está vindo para encher as nossas vidas com mais cor e muito mais amor", escreveu na legenda.

Amigos do casal vibraram com a novidade. "Ah! Que noticia maravilhosa meu amor!!! Felicidades queridos", comentou Patricia DeJesus. "Amiga, que felicidade. Que emoção Deus abençoe mais ainda sua família linda", disse a jogadora Carol Gattaz. "Que demais. Muita saúde pra vocês e uma caminha linda por aí nessa nova fase", desejou a jornalista Renata Heilborn.

Fernanda e Márcio estão juntos desde 2007 e oficializaram a união uma década depois.