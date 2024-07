Patrícia Poeta curte as férias na Grécia - Reprodução do Instagram

Rio - Patrícia Poeta segue encantando os internautas com sua beleza e boa forma ao publicar, no Instagram, cliques de sua viagem de férias à Grécia. A apresentadora do "Encontro", da TV Globo, apostou em um biquíni estampado e com babadinhos na parte debaixo para pegar um solzinho, nesta terça-feira (16), e exibiu o corpo escultural.

"Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida", escreveu a jornalista na legenda, citando o filósofo e dramaturgo Sêneca. Fãs de Patrícia comentaram a postagem. "Simplesmente uma linda e deslumbrante mulher.. Nem precisa comentar, apenas admirar", disse um. "Beleza natural", afirmou outro. "Um mulherão", opinou uma terceira pessoa.