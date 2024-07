Neymar se derrete com Mavie e Bruna Biancardi visitando seu instituto - Reprodução / Instagram

Neymar se derrete com Mavie e Bruna Biancardi visitando seu institutoReprodução / Instagram

Publicado 16/07/2024 16:17 | Atualizado 16/07/2024 16:18

Rio - Bruna Biancardi levou a filha, Mavie, de 9 meses, para conhecer o Instituto Neymar Jr, em Santos, litoral de São Paulo, nesta terça-feira (16). As duas foram até o local para conhecerem o espaço que apoia crianças e jovens da região e deixaram o atleta encantado pelo momento.

fotogaleria

"As fotos mais fofas que você vai ver hoje! Recebemos a Bruna Biancardi e a Mavie aqui no Instituto Neymar Jr. para conhecer o projeto social de perto. Foi uma manhã muito especial e cheia de sorrisos, com direito a muita diversão no campo e na sala de música!", disse o perfil oficial do instituto em um post compartilhado pelo craque.No Stories, Neymar publicou uma foto de Bruna e Mavie e se declarou: "Meus amores", disse. O casal reatou o romance novamente. Eles ficaram separados após o nascimento da filha, em 2023, mas foram flagrados aos beijos há poucas semanas.