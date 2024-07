Volta por cima: elenco inicia gravações da nova novela das sete - Reprodução / Instagram

"'Vambora' meu bonde! 1º dia de gravação da sua próxima novela das 19h", escreveu a artista na legenda da publicação onde aparece ao lado de parte do elenco, como Fabrício Boliveira, MV Bill, Bia Santana e Tereza Seiblitz. André Luiz Camara, diretor artístico, também está no registro. Rio - A atriz Jéssica Ellen, protagonista da próxima novela das sete da TV Globo, utilizou as redes sociais, na manhã desta terça-feira (2), para mostrar que o elenco iniciou as filmagens de " Volta Por Cima "."'Vambora' meu bonde! 1º dia de gravação da sua próxima novela das 19h", escreveu a artista na legenda da publicação onde aparece ao lado de parte do elenco, como Fabrício Boliveira, MV Bill, Bia Santana e Tereza Seiblitz. André Luiz Camara, diretor artístico, também está no registro.

Jéssica compartilhou no Instagram que mudou o cabelo para interpretar Madalena, sua nova personagem. "Agora é isso, tenho que fazer stories preto e branco até estrear a novela, para não revelar a cor do meu cabelo", contou.



Também fazem parte do elenco Ailton Graça, Amaury Lorenzo, Betty Faria, Cláudia Missura, Fabio Lago, Iara Jamra, Juliana Alves, Juliano Cazarré, Pri Helena, Rodrigo Fagundes, Tereza Seiblitz, Tonico Pereira, Viviane Araujo, entre outros. A trama tem estreia prevista para o segundo semestre de 2024.



"Volta por Cima" conta a história de Madalena (Jéssica Ellen), uma jovem mulher batalhadora que teve que adiar seus sonhos pessoais para ajudar no sustento da família. Apesar das dificuldades, ela não esmorece diante das lutas diárias e vislumbra no empreendedorismo o caminho para um futuro mais próspero.



Jorge, conhecido como Jão (Fabrício Boliveira), um jovem que começou como trocador de ônibus, se esforçou para conquistar o sonhado diploma de administração e agora almeja um cargo melhor na empresa, mas é preterido pela indicação de um amigo da mulher do patrão. Madalenas e Jãos existem aos milhares no Brasil: pessoas que buscam diariamente uma vida melhor para si e suas famílias e precisam "se virar" diante dos desafios que o destino traz. São elas que inspiram a próxima trama das sete.



A novela foi criada e escrita por Claudia Souto, com colaboração de Wendell Bendelack, Julia laks, Isadora Wilkingson e Juliana Peres. A trama tem direção artística de André Câmara e direção geral de Caetano Caruso. A produção é de Andrea Kelly e Lucas Zardo, e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.