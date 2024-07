Karoline Lima e Éder Militão travam briga na Justiça - Reprodução/Instagram

Karoline Lima e Éder Militão travam briga na Justiça Reprodução/Instagram

Publicado 16/07/2024 19:26

O jogador do Real Madrid, Éder Militão, causou polêmica ao entrar na Justiça pedindo a guarda da filha Cecília, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com a modelo Karoline Lima. A notícia, divulgada nesta terça-feira (16), gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Militão deseja que a menina vá morar com ele na Espanha, alegando alienação parental por parte da mãe.



A reação dos internautas foi imediata e inflamou as redes sociais, especialmente o X, antigo Twitter. "O Éder Militão deixava a Karoline grávida em casa, ia pra balada, chegava bêbado e vem dizer que a Cecília não deve ter orgulho da mãe?", criticou uma seguidora. O jogador, visivelmente incomodado com a repercussão negativa, restringiu os comentários em seu perfil no Instagram.



Além disso, há quem acredite que a atitude do zagueiro seja motivada por ciúmes, já que Karoline está atualmente em um relacionamento com Léo Pereira, jogador do Flamengo. Para complicar ainda mais a situação, Tainá Castro, atual esposa de Militão e ex de Léo Pereira, também foi alvo de críticas.

"O pior é a Tata que é mãe, compactuando com tudo isso. Será que ela ia gostar se o Leonardo quisesse tirar os filhos dela também?", questionou outra internauta. A disputa promete ser longa e o desfecho ainda é incerto, mas a opinião pública, por enquanto, não está do lado do jogador.