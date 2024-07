Kevelin Gomes é apontada como pivô da separação de Iza e Yuri Lima - Reprodução

Publicado 16/07/2024 20:35 | Atualizado 16/07/2024 20:39

Após Iza revelar o fim de seu relacionamento e suposta traição de Yuri Lima, Kevelin Gomes está entre os nomes mais citados na mídia. Inclusive, a produtora de conteúdo adulto, que seria o pivô da separação, chegou a dar uma entrevista para a TV. No entanto, antes da polêmica, a baiana revelou que já teria se relacionado sexualmente com um menor de idade.

Durante um bate-papo no "DendêCast", a jovem entrou na polêmica de homens que levam os filhos para ter a primeira relação sexual com uma prostituta. “'Vou colocar pra transar com uma garota de programa pra tirar a tua virgindade, que vai resolver teu problema, pra decidir a vida dele'”, mencionou ela em referência a como homens pensavam.

Kevelin então deu detalhes de um "atendimento" a um menino de 17 anos, que estava acompanhado de um parente. “Como eu tenho experiência com ‘cabeça branca’, uma vez um me perguntou, que tinha um sobrinho de 17 anos. ‘Como eu saio com você, queria que meu sobrinho também saísse e tivesse uma experiência diferenciada’. E aí foi o novinho, mais novinho que eu atendi, com o tio”, revelou.



“O mais novinho que eu atendi sem o tio, porque geralmente, eles falam que são sobrinhos. O mais novo que eu atendi, sem ter sido levado pelo tio, tinha 23 anos”, acrescentou. “Eu não gosto de novinho, gosto de homem mais velho que me dá dinheiro. Novinho dá calote. É sem higiene. Tem que tá raspadinho, gostosinho”, explicou ela.