Ana Maria Braga Reprodução de vídeo

Publicado 16/07/2024 16:16 | Atualizado 16/07/2024 16:17

Ana Maria Braga surpreendeu os espectadores do "Mais Você" ao quebrar o protocolo ao vivo. Nos minutos finais do programa, a apresentadora expressou sua insatisfação com a duração da atração, pedindo publicamente para a Globo conceder mais tempo no ar.

"Gente, eu não sei o que acontece, mas quando eu começo esse programa, já está acabando! É um negócio que sempre falo", desabafou Ana Maria. A apresentadora explicou que essa não foi a primeira vez que levou essa questão à direção da emissora.



"Eu fico reclamando com o Amauri [Soares], com os meus diretores aqui, com todo mundo… Dá mais um tempinho para nós! Tá acabando já", pediu a loira, destacando sua frustração com a situação. O pedido público deixou claro que Ana Maria está determinada a estender a duração de seu programa matinal.



A história não para por aí! Recentemente a apresentadora teria informado a emissora que deseja tirar 15 dias de férias no próximo mês, com a intenção de viajar e descansar. No entanto, a informação é de que Globo se opôs à ideia, argumentando que ela já havia se afastado em março.