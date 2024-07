Kayky Brito promete retorno triunfal após grave acidente em 2023 - Foto: Reprodução

Kayky Brito promete retorno triunfal após grave acidente em 2023Foto: Reprodução

Publicado 16/07/2024 11:56 | Atualizado 16/07/2024 11:56

Kayky Brito, 35, está determinado a dar a volta por cima após o grave acidente que sofreu em setembro de 2023. Em participação no programa "Encontro", o ator afirmou estar pronto para voltar "com tudo" à sua carreira, destacando a alegria de estar se recuperando bem e o entusiasmo para novos projetos.

Um retorno triunfal parece ser o objetivo Kayky Brito, que se mostrou mais determinado do que nunca a retomar sua carreira com força total. "Me sinto muito bem, abençoado. Estou muito feliz, claro, de estar de volta. Voltando aos poucos, mas dessa vez voltarei com tudo. Aguardem", pediu o artista.



Recentemente, o ator fez uma participação especial na novela 'Família É Tudo', interpretando Memo, um brasileiro que Lupita (Daphne Bozaski) conhece na Guatemala. Na trama, o personagem ensina português à jovem, mas sua presença também traz desafios.

"O Memo veio com uma chantagem em todos os sentidos para cima da Lupita", revelou Kayky, destacando o impacto de seu personagem na novela. A participação representa o retorno do ator às novelas após quase um ano desde seu grave acidente.



Além de falar sobre sua volta às telinhas, o famoso aproveitou para compartilhar reflexões. "Para vencer nessa vida, eu digo que basta estar vivo, basta ser. Acredite nos seus gestos, busque sempre a felicidade, o seu sentido, a bondade, e acredite em Deus", aconselhou.