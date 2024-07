Fernanda Bande e Giovanna Pitel debocham de 'haters' na estreia de 'Na Cama Com Pitanda', do Multishow - Reprodução / X

Publicado 16/07/2024 09:37 | Atualizado 16/07/2024 09:43

Fernanda Bande finalmente quebrou o silêncio sobre os rumores de que sua amizade com Giovanna Pitel teria chegado ao fim. As ex-BBBs, que ganharam um programa no Multishow após o sucesso no reality, foram alvo de especulações sobre um suposto climão entre elas. Em entrevista ao "De Frente com Blogueirinha", na noite desta segunda-feira (16), a confeiteira abordou o assunto com franqueza.



Durante a entrevista, Fernanda confirmou que houve um distanciamento, mas chamou isso de "afastamento natural da vida". Ao ser questionada pela apresentadora se ainda mantinha contato, a ex-sister respondeu com humor: "Claro que a gente ainda se fala. Sim, por que? Você quer ver o meu telefone?". Ela reafirmou que a amizade continua, apesar das mudanças na vida de ambas.



A influenciadora explicou que o afastamento se deve principalmente às diferentes direções que suas vidas tomaram. "A vida acontece para todo mundo. [...] Ela veio morar no Rio e a gente tem vidas completamente diferentes, é só isso. Mas a gente se fala", declarou, esclarecendo que o distanciamento não foi resultado de qualquer conflito entre as duas.



Além disso, a ex-BBB mencionou que sua vida profissional tem sido extremamente corrida desde o fim do confinamento. "São muitos trabalhos, um atrás do outro e o tempo pouquinho que eu tenho, eu me dedico à família, me dedico às crianças", comentou.