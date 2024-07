Zezé Di Camargo revela que impediu Gusttavo Lima de gravar suas músicas - Foto: Reprodução

Publicado 16/07/2024 08:48 | Atualizado 16/07/2024 08:51

Zezé Di Camargo, uma das lendas do sertanejo brasileiro, chocou o público ao revelar que impediu Gusttavo Lima de regravar duas de suas canções de sucesso. Em entrevista, o pai de Wanessa Camargo contou que negou autorização para o famoso gravar "Será que foi saudade" e "Diz pro meu olhar". Segundo ele, a decisão foi tomada para preservar a identidade e a relevância de suas músicas na atualidade.



"Ele gravou, sem minha autorização, sem falar nada comigo", desabafou Zezé. "A gravadora veio pedir autorização e eu falei: 'cara, não vou liberar'. Essas músicas estão no meu radar para uma releitura moderna. Um fã do Gusttavo Lima de 20 anos não vai lembrar dessa música comigo. Se ele grava, assume a paternidade da música", completou o cantor, ressaltando a importância de manter o controle sobre suas obras.



O ex de Zilu Godoy também destacou que sua decisão não foi motivada por pirraça ou egoísmo. "Primeiro, tem que respeitar o seu trabalho. Quando gravam sem sua autorização, é um desrespeito. Se pedem e você nega, é porque você tem uma intenção com aquela música. É o seu principal produto, a sua matéria-prima", argumentou o artista, reforçando que proteger sua carreira e suas criações é essencial para ele.



A declaração de Zezé gerou uma enxurrada de reações nas redes sociais, dividindo opiniões entre os fãs. "Amo você como cantor, mas como pessoa deixa bastante a desejar", criticou uma seguidora. "Quem ama o som de Zezé jamais vai deixar de curtir porque o Gusttavo cantou", opinou outro. Alguns defenderam a postura de Zezé, enquanto outros o acusaram de egoísmo. "A maior besteira do mundo é o artista achar que a música dele", refletiu um internauta, mostrando que a polêmica está longe de acabar.