Após polêmica, Gusttavo Lima rompe silêncio: 'Melhor estar dirigindo'Foto: Reprodução

Publicado 15/07/2024 19:50 | Atualizado 15/07/2024 19:52

Gusttavo Lima abordou pela primeira vez a polêmica envolvendo seu filho mais velho, Gabriel. Há algumas semanas viralizou um vídeo mostrando o menino de 7 anos dirigindo, levando o sertanejo a se pronunciar durante um show lotado. O desabafo do cantor também se tornou viral rapidamente e dividiu opiniões nas redes sociais.



“Você não pode nem botar o menino pra dirigir que já enchem o saco, mas é assim, o povo quer que eu deixe na frente do tablet, no telefone, na frente da tela do TikTok dançando… Aqui é raiz, aqui os meninos é das antiga, é muito melhor está dirigindo, do que fazendo outras coisas aí que não presta”, afirmou Gusttavo Lima, visivelmente indignado com a repercussão negativa do vídeo.



Após a declaração, os fãs de Gusttavo Lima saíram em defesa do cantor nas redes sociais. “Está mais que certo! A sociedade agora quer mandar na vida dos outros (risos), cada um sabe o que é bom para seu filho”, comentou um seguidor. “Só acho que dentro de casa, você faz o que você quiser e o que acha correto. É sua casa, seus filhos e sua família. Agora quando é na rua, aí deve seguir as leis básicas para uma boa convivência, segurança e respeito”, afirmou outra.



Entretanto, não faltaram críticas à postura de Gusttavo. “Pior que se fosse filho de pobre dava ruim…, mas vocês não estão preparados para essa conversa”, escreveu uma seguidora. Outro seguidor levantou uma questão importante: “A influência que cantor tem, mostrando isso, outras crianças podem, escondido, pegar as chaves do carro e tentar fazer o mesmo. Claro que vai de educação de cada família, mas e se acontece um acidente? Como ficaria? O modismo fo**! Tal busca por likes!!”.



Toda essa polêmica começou no início de julho, quando a influenciadora Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, publicou um vídeo de Gabriel no volante e o caçula Samuel no banco de carona, com a legenda “7 ou 18”, ironizando a idade mínima legal para dirigir no Brasil. As imagens geraram uma onda de críticas à família, que agora tenta lidar com as consequências do episódio.