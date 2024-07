Fãs de Suanny resgatam vídeo de Manu Bahtidão assumindo que foi amante - Foto: Reprodução

Publicado 15/07/2024 15:42 | Atualizado 15/07/2024 16:01

Manu Bahtidão está no centro de uma nova polêmica! Após Suanny Batidão insinuar que a cantora roubou seu marido , a web resgatou um vídeo controverso da cantora do hit “Daqui Pra Sempre”. Na gravação, a artista diz que, quando começou a se envolver com seu Anderson Halliday, ele era casado.Em determinado trecho de participação em um podcast, a loira é sincera: “Infelizmente, quando a gente se envolveu, o Anderson era casado. Eu fui amante dele. Hoje eu sou esposa”, iniciou. O atual marido da cantora é ex-esposo de Suanny, com quem compunha a banda “Anjos do Melody”.Além de confessar o erro, a famosa ainda brincou: “As pessoas falam que amante não tem lar, claro que tem! Eu casei, sou a titular, sou a dona de tudo o que ele tem hoje também. Passei tudo o que ele tinha para o meu nome”, garentiu ela, sem papas na língua.Para quem não acompanhou, Suanny Batidão, ex-integrante do Anjos do Melody, teria lançado uma indireta, sugerindo que a colega teve um papel no fim de sua relação. Na ocasião, ela teria se referido à loira como “a bonita que acabou com seu antigo casamento”.