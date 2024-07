Após apoiar Iza, Manu Bahtidão é acusada: 'Acabou com meu casamento' - Foto: Reprodução

Publicado 12/07/2024 17:02 | Atualizado 12/07/2024 17:03

Após Manu Bahtidão demonstrar apoio a Iza nas redes sociais, em meio à polêmica traição e término com Yuri Lima, a cantora se viu no centro de outra controvérsia. Suanny Batidão, ex-integrante do Anjos do Melody, teria lançado uma indireta, sugerindo que a colega teve um papel no fim de seu casamento. A revelação causou um verdadeiro rebuliço na web, reacendendo velhas rivalidades.



Suanny Batidão não poupou palavras ao abordar a situação. Em um vídeo publicado na última quinta-feira (11), a cantora afirmou que seu telefone foi inundado com mensagens após a "bonita que acabou com seu antigo casamento" prestar solidariedade a Iza. Para quem acompanha as fofocas do mundo musical, ficou claro que a indireta seria direcionada a Manu Bahtidão, agora casada com Anderson Halliday, ex-marido de Suanny.



O grupo musical Anjos do Melody era composto por Suanny e Anderson, que eram casados na época. No entanto, o relacionamento terminou abruptamente, e Anderson logo se casou com Manu. A rapidez da nova união levantou suspeitas de um possível relacionamento extraconjugal entre Anderson e Manu enquanto ele ainda era casado com Suanny, o que, segundo muitos, teria sido a causa da separação.



No vídeo, embora Suanny não cite o nome de Manu diretamente, os internautas não tiveram dificuldade em fazer a conexão. A fala dela trouxe à tona antigas suspeitas de que Manu teria sido amante de Anderson, causando a ruína do casamento.