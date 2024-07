Maiara manda recado sobre término de Maraisa com empresário em show - Foto: Reprodução

Maiara manda recado sobre término de Maraisa com empresário em show Foto: Reprodução

Publicado 12/07/2024 16:19

As especulações sobre suposto término do noivado entre Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, e o empresário Fernando Mocó, estão correndo soltas nas redes sociais. Embora nada tenha sido confirmado diretamente, sua irmã gêmea resolveu se pronunciar sobre o caso durante um show em Itabirito, Minas Gerais, na última quinta-feira (11).

Em um bate-papo direto ao ponto com o público, Maiara destacou a importância de não romper um relacionamento por motivos triviais. "Cada um feliz do jeito que quiser, só acho o seguinte: não dá para desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena, não dá", afirmou.



Maiara continuou sua mensagem enfatizando o valor do compromisso assumido. "Se você faz um compromisso com alguém e você ama essa pessoa, não é por picuinha que vai deixar de casar e viver uma vida com a pessoa até que a morte os separe," completou a cantora. A fala reverberou entre os fãs.



A cerimônia de casamento de Maraisa e Fernando Mocó, originalmente marcada para o dia 3 de outubro, foi adiada. “A possibilidade de mudar a data do casamento não está relacionada a uma crise, e sim por falta de fornecedores em Goiânia para a data idealizada,” explicou a equipe da cantora. Porém, a informação é de que o adiamento é devido à falta de fornecedores disponíveis em Goiânia na primeira data estipulada.



No entanto, especulações sobre a separação aumentaram após Maraisa usar a palavra “solteira” em um vídeo publicado nas redes sociais. Questionada sobre o status da relação, a assessoria da artista foi evasiva: “Nós, da assessoria, não temos nenhum posicionamento oficial da Maraisa sobre o relacionamento”. Apesar da falta de uma declaração definitiva, os fãs acreditam que o casal terminou o noivado, até porque a artista arquivou as fotos e deu unfollow no amado.