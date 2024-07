Aline Wirley e Igor Rickli vão ao teatro com os filhos Antônio, Fátima e Willkson - Victor Chapetta/Ag.news

Aline Wirley e Igor Rickli vão ao teatro com os filhos Antônio, Fátima e Willkson Victor Chapetta/Ag.news

Publicado 12/07/2024 11:57 | Atualizado 12/07/2024 11:59

Aline Wirley, de 42 anos, e Igor Rickli, 40, aumentaram a família no início de junho. Juntos desde 2010, os artistas, que já eram pais de Antônio, 10 anos, adotaram Will, 7, e Fátima, 10. Agora, uma internauta perguntou se as crianças já se adaptaram à nova vida com o casal e a artista se prontificou para responder.



Em seus stories do Instagram, a ex-Rouge detalhou como está sendo a adaptação dos filhos. “Esse processo é um processo que é feito aos poucos, com paciência, com presença, minha e do Igor”, iniciou a famosa.



“A primeira fase da adaptação deles, a gente foi para Manaus buscá-los, né? Então a gente ficou com eles umas três semanas lá em Manaus, e aí a gente veio para cá. E tem sete meses agora que eles estão com a gente, e eles são crianças que eles entendem tudo já, né? Já são crianças mais velhas”, explicou.



“Então tem uma fase realmente de que aos poucos, né, é uma via de mão dupla, a gente se disponibiliza, eles também, mas a sensação que eu vejo aqui dentro de casa, a alegria de viver deles é o que faz sentido, é o que mostra para a gente que a gente está no caminho certo. Então estamos aos poucos”, revelou.



A artista ainda completou: “Nessa fase é importante a gente ter em mente que a formação de vínculos afetivos não acontece da noite pro dia. Nossos filhos são extremamente amorosos, e desde o primeiro momento nos adotaram como pai e mãe, abraçando a nova família”, escreveu.



“Na verdade a gente se reencontrou, essa é a sensação. Mas é extremamente natural nessa fase as crianças questionarem e levarem um tempo pra se adaptar a nossa realidade. O amor, a confiança, o pertencimento é construído na convivência, no cuidado diário e com o tempo”, finalizou.