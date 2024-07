Vídeo: Mãe de terceira filha de Neymar diz só querer ?fama e dinheiro? - Foto: Reprodução

12/07/2024

Amanda Kimerlly, de 30 anos, está no centro de uma polêmica que agita as redes sociais. A modelo deu à luz Helena no dia 4, e tudo indica que Neymar, de 32 anos, seria o pai da menina. O assunto rapidamente se tornou um dos mais comentados online, especialmente após internautas resgatarem um vídeo antigo da influenciadora revelando suas motivações para participar de um reality show.



Em 2016, ela participou do programa "Are You The One Brasil", da MTV, e durante uma entrevista, na época, não escondeu seus objetivos. "Todo mundo pergunta por que fui para o reality show. Fui por causa do dinheiro e para aparecer. O povo fala, 'vim aqui achar o amor da minha vida'. Não quero ficar mentindo, vim por causa do dinheiro e para me aparecer", afirmou ela. O vídeo foi resgatado por internautas e viralizou nas redes sociais recentemente, gerando burburinho entre os fãs do craque.



A notícia da suposta paternidade de Neymar ganhou ainda mais força com o envolvimento de Rafaella Santos, irmã do jogador e grande amiga de Amanda. Rafaella compartilhou nas redes sociais os presentes que comprou para Helena e mostrou uma tatuagem com o nome da menina. Além disso, Neymar já teria registrado Helena em seu nome, intensificando as especulações dos fãs nas redes sociais.