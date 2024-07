Apresentadores Camila Queiroz e Klebber Toledo se pronunciam sobre Ingrid - Foto: Reprodução

Apresentadores Camila Queiroz e Klebber Toledo se pronunciam sobre Ingrid

Publicado 12/07/2024 08:38 | Atualizado 12/07/2024 08:51

A arquiteta Ingrid Santa Rita, participante de Casamento às Cegas, quebrou o silêncio após o episódio final do reality show, conhecido como Reencontro, exibido na última quarta-feira (10). Ingrid acusou Leandro Marçal, com quem oficializou a união durante o programa, de abuso sexual. "Estupro é a palavra", afirmou ela, surpreendendo os presentes e causando uma enorme repercussão nas redes sociais.



Os apresentadores do programa, Camila Queiroz e Klebber Toledo, se manifestaram sobre o caso na noite desta quinta-feira (11) através de uma nota no Instagram. "No domingo, fomos atravessados pelo triste relato da Ingrid durante as gravações do Reencontro. Desde o dia em que recebemos a notícia, conversamos e acolhemos a Ingrid de todas as maneiras que estavam ao nosso alcance", iniciaram os atores, expressando seu pesar pelo ocorrido.



Eles continuaram demonstrando seu apoio à participante e a todas as mulheres que enfrentam situações semelhantes. "Sentimos muito pelo ocorrido e não poderíamos deixar de vir a público manifestar nosso total apoio e solidariedade a ela e a todas as mulheres que, lamentavelmente, ainda sofrem ou já sofreram qualquer tipo de violência", concluíram, enfatizando a importância de dar voz às vítimas.



As empresas responsáveis pelo reality show, incluindo a Netflix e a Endemol Shine Brasil, também repudiaram as ações de Leandro Marçal e afirmaram estar colaborando com as investigações. Para a imprensa, as companhias garantiram que as denúncias estão sendo apuradas pelos órgãos competentes.