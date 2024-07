Filho de Hebe afirma que filme a exibiu como 'alcoólatra e vulgar' - Foto: Reprodução

Filho de Hebe afirma que filme a exibiu como 'alcoólatra e vulgar'Foto: Reprodução

Publicado 11/07/2024 19:24 | Atualizado 11/07/2024 19:34

Marcello Camargo não escondeu sua decepção com o filme "Hebe - A Estrela do Brasil" (2019), que, segundo ele, não faz justiça à verdadeira personalidade de sua mãe, a saudosa apresentadora Hebe Camargo.

Em participação no podcast Tagarelando, o rapaz desabafou: "Fiquei muito desgostoso porque o filme é a antítese da Hebe, porque tudo que ela não fazia na vida real, no filme ela fazia", apontou ele, revoltado com a produção audiovisual.

Para Marcello, o longa-metragem retratou Hebe de forma quase caricata, mostrando-a como uma "alcoólatra e vulgar", uma imagem que ele rejeita veementemente. "Beber uísque ela odiava, beber no camarim jamais. Jogar microfone no chão isso nunca existiu. Deixar o público esperando? Minha mãe tinha respeito pelo público", enfatizou.

Apesar de ter contribuído com depoimentos para a roteirista, Marcello afirmou que só viu o filme depois de pronto e teve uma "desagradável surpresa" quando assistiu. "Aquela não era a Hebe Camargo. Aquela Hebe era quase uma alcoólatra e quase vulgar, tudo que minha mãe tinha pavor. Mas graças a Deus pouquíssimas pessoas acreditaram naquela imagem", disse ele, aliviado.

Marcello destacou quem seria a verdadeira Hebe Camargo. "Minha mãe gostava de uma bebida socialmente. Minha mãe detestava dar vexame", garantiu ele, lamentando a imagem distorcida que o longa teria passado para o público.



Apesar das duras críticas ao filme, Marcello elogiou o documentário sobre Hebe lançado pelo Globoplay, que contou com a mesma roteirista do longa-metragem. "Aplaudo de pé o documentário", afirmou, destacando que este foi mais fiel à essência de Hebe Camargo, por contar com depoimentos reais que mostraram quem ela realmente foi.