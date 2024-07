Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda - Reprodução / Instagram

Zezé Di Camargo e Graciele LacerdaReprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 16:54 | Atualizado 11/07/2024 16:54

Graciele Lacerda, esposa de Zezé Di Camargo, surpreendeu os fãs ao anunciar que está grávida aos 43 anos. Nesta quinta-feira (11), a influenciadora e o cantor compartilharam um vídeo emocionante após um almoço em família. O casal aproveitou o momento para agradecer as mensagens de carinho e falar sobre a decisão de tornar a gravidez pública.



"Estamos passando aqui pra agradecer as milhões de mensagens, estamos muito felizes. Obrigada pelo carinho, pelo amor e pela torcida. Depois, vou falar mais com vocês. Foi difícil segurar, foram 3 meses segurando", iniciou Graciele, visivelmente emocionada.



No vídeo, a parceira do artista também mencionou a alegria de finalmente poder compartilhar a notícia. "Esses dias vão ser uma correria. Depois eu venho falar um pouquinho mais com vocês. Tenho muitas coisas pra falar, vocês não têm noção do tanto que tenho pra dividir. Agora eu posso falar, dá um alívio, né amor. Tava difícil esconder, algumas pessoas estavam desconfiadas e eu fiquei com medo, mas deu tudo certo", revelou.



Mais cedo, durante o almoço caseiro preparado no fogão a lenha, a gravidez foi o tema principal da conversa. "A mais nova grávida do Brasil", comemorou Tim Soier, empresário e amigo do casal, enquanto filmava Graciele com a mão na barriga.