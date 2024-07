Cariúcha detona Jojo Todynho por recusar convite luta de boxe - Reprodução/Instagram

Cariúcha detona Jojo Todynho por recusar convite luta de boxeReprodução/Instagram

Publicado 11/07/2024 12:20 | Atualizado 11/07/2024 12:26

Cariúcha causou alvoroço ao rebater Jojo Todynho durante o programa Fofocalizando desta quarta-feira (10). Após lançar críticas à funkeira no programa de fofocas do SBT, a campeã de A Fazenda 12 não deixou barato e ainda respondeu pelas redes sociais.



"Minha jovem adolescente, você tem que começar com uma aulinha de português, porque não é cuso, é curso. Com S no meio. Tem que começar, porque o seu portuguesinho está mal", ironizou a ex-Fazenda em uma resposta para Jojo Todynho, que havia apontado a falta de formação jornalística de Cariúcha.



“Então teu curso deu muito resultado, porque o teu programa lá na Globo está bombando, todos os dias, o que ela tinha no Multishow também, bombou na audiência. Bombou tanto que ganhou até segunda temporada, de tanto sucesso que fez! Esse curso está muito bom, parabéns”, continuou, não perdendo a chance de provocar a funkeira.



Na noite da última terça-feira (10), Jojo Todynho disparou críticas contra a apresentadora do Fofocalizando por menosprezar seu curso sobre emagrecimento. "Me deparo com essa senhora, minha fã, que o tempo todo me cutuca. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui para vocês: existe uma coisa em ser dona e dar o curso! Não tenho autonomia para dar curso nenhum, mas tenho total autonomia para criar uma equipe multidisciplinar f*da!", iniciou.



Por fim, a funkeira questionou a legitimidade de Cariúcha ao se intitular jornalista, finalizando com deboche: "Fiz um curso chamado Cria Globo. Agora, você, qual autonomia você tem para se intitular jornalista? Então, se for falar de mim, querida, fale baixo!", detonou.

"Então teu curso deu muito resultado, porque o teu programa lá na Globo tá bombando." #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/b9beo6ujVS — Cariúcha (@cariuchaoficial) July 10, 2024