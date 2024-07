Lívia Andrade diz que ama Silvio Santos, mas não as suas herdeiras - Foto: Reprodução

Publicado 11/07/2024 10:27 | Atualizado 11/07/2024 10:30

Lívia Andrade e Patrícia Abravanel protagonizaram um alvoroço no último final de semana após a apresentadora do 'Domingão' mandar suposta indireta para a filha de Silvio Santos. A reação na web foi imediata e uma apresentadora questionou como a loira pode declarar amor pelo empresário e "fazer o que fez com a filha dele".

Quando soube da crítica, Lívia não hesitou em responder. "Sentimentos são pessoais e intransferíveis. O que sinto pelo Silvio é carinho, amor, gratidão e respeito. Isso é eterno, o que eu sinto pelo Sisi, pelo Silvio Santos. Isso nunca vai mudar, mas não me obriga a sentir o mesmo pelos herdeiros", afirmou, deixando claro que seu afeto pelo dono do SBT não se estende a suas filhas, agregados e demais pessoas do entorno.



A nove polêmica foi incitada por Sonia Abrão, que acusou Lívia de humilhar Patrícia, mas ela rebateu: "A palavra herdeiro parece ter um significado bem diferente para você, é negativo? É humilhante? Até parece que xinguei a mãe de alguém ou contei alguma mentira. Eu, inclusive, adoraria ter nascido herdeira", afirmou.

“É uma benção dormir em paz sabendo que a casa é própria, ou que o aluguel tá pago, abrir a despensa da casa e não passar nenhuma vontade, poder estudar em boas escolas, não precisar optar entre trabalhar e estudar, deve ser maravilhoso viajar para Disney nas férias de julho, muitas facilidades. Inclusive tem muito herdeiro guerreiro por aí, não vejo essa maneira depreciativa", ponderou a influenciadora.



Além disso, a apresentadora destacou sua gratidão e amizade com colegas do SBT. "Essas pessoas sempre me valorizaram e respeitaram enquanto profissional. Então, eles têm minha eterna gratidão, carinho e respeito", garantiu. Ela também relembrou antigos problemas com Sonia Abrão, que datam da época em que atuava no Fofocalizando, mencionando a intensa competição por audiência e os desafios que enfrentou.

Vale ressaltar que Lívia Andrade não citou diretamente Patrícia Abravanel, apenas disse que Eliana, nova contratada da Globo, não nasceu herdeira e elogiou a loira em sua nova empreitada. A partir daí, internautas interpretaram indireta para a filha de Silvio Santos, que também se pronunciou afirmando que se sente honrada por herdar o legado do pai.