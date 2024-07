Rafa Kalimann detona MC Mirella após ?deboche? em separação de Iza - Foto: Reprodução

Rafa Kalimann detona MC Mirella após ?deboche? em separação de IzaFoto: Reprodução

Publicado 11/07/2024 09:44 | Atualizado 11/07/2024 09:52

A separação polêmica de Iza e Yuri Lima segue repercutindo na web, com internautas e famosos comentando sobre a traição revelada pela cantora. Após a artista, grávida de sua primeira filha, anunciar o rompimento, a MC Mirella contou que já recebeu mensagens do jogador do Mirassol . A revelação adicionou mais lenha na fogueira e até Rafa Kalimann resolveu opinar.“Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela estava grávida (risos). Achei estranho, nem respondi! Fui ver agora e ele apagou! Passada!”, afirmou a funkeira nos comentários de um post. A ex-peoa recebeu diversas críticas, incluindo alguns que questionaram o momento da revelação. Outros perguntaram porque a famosa incluiu um emoji de risada no relato, uma vez que não seria nenhuma piada.“Só não entendi pq ela deu risada, não sei onde isso é engraçado”, apontou um seguidor, confuso com o posicionamento de MC Mirella. A famosa logo respondeu que ele havia entendido errado: “Não coloquei vírgula, mas foi pro ‘(risos) achei estranho’ - porque no caso certeza (a mensagem) foi pra puxar assunto, mas aí só ignorei”, iniciou.Contudo, a funkeira perdeu a mensagem de Yuri Lima. “Apareceu que foi visualizado, ele viu que não respondeu e apagou. Mas enfim. Só falei isso porque realmente além desse caso que foi exposto, ele devia fazer isso com outras também. Sinto muito por ela, ainda mais gestando, a bebê sente tudo”, lamentouAinda assim, nem todos acreditaram na solidariedade da cantora, incluindo Rafa Kalimann que atribuiu deboche ao emoji de risada. “Empatia zero! Já não é muito para uma mulher em um momento tão delicado?! Sem estar grávida já é ruim, imagina grávida! Para que debochar dessa situação nesse momento?! Triste, viu?! E olha que já passou pelo mesmo. Pqp!”, disparou a atriz.