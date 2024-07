Luísa Sonza toma dores de Iza e pede que 'não endeusem' o ex-namorado - Foto: Reprodução

Luísa Sonza toma dores de Iza e pede que 'não endeusem' o ex-namoradoFoto: Reprodução

Publicado 11/07/2024 08:41 | Atualizado 11/07/2024 08:48

A cantora Iza anunciou parou as redes sociais nesta quarta-feira (10) ao anunciar o término de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Em um vídeo, a famosa revelou ter sido traída pelo então namorado e decidiu dar um ponto final na relação. A cantora, que está grávida de sua primeira filha, Nala, recebeu apoio de diversos famosos , incluindo Luísa Sonza.

No vídeo, publicado em seu perfil do Instagram, Iza fez um longo desabafo e contou com o apoio de Luísa Sonza. "Que dor ver isso. Segue forte e não olha mais pra nada a não ser você e sua neném, você merece tudo de mais lindo. Muita saúde, amor e gente do bem por perto, o Brasil te ama! Força!", escreveu Luísa, que também já passou por uma situação semelhante de traição e expôs o caso no programa "Mais Você".

Ao consolar a famosa, a loira teria se identificado com o contexto e fez um pedido aos internautas, voltando a elogiar a cantora em seguida. “E que não endeusem e nem deem fama pra nenhum deles! Você é f*da!”, disparou. Supostamente ela faz referência ao ex-namorado, Chico Moedas, que ganhou fama após se envolver com a gaúcha e, principalmente, depois da traição.



A fala da famosa repercutiu e dividiu opiniões. “Luísa, acalma aí não é sua vez”, pediu um seguidor. “Ela querendo comparar a situação dela com a da Iza (risos) essa mana não se poupa”, criticou outra. “Fico chocada que tem gente que ainda quer discordar. o cara traiu e ficou famoso e endeusaram sim ele”, apontou uma terceira. “Gente, ela comentou um apoio, quem tá interpretando de forma maldosa são vocês”, disparou mais uma.



