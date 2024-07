Ex-reality Record afirma ter recebido mensagem de Yuri, ex de Iza - Foto: Reprodução

Publicado 11/07/2024 09:13 | Atualizado 11/07/2024 09:48

A polêmica em torno do rompimento entre Iza e Yuri Lima continua a gerar repercussão. Após a famosa, grávida de sua primeira filha, anunciar o fim do relacionamento devido a uma traição do jogador do Mirassol, uma nova revelação veio à tona. Isso porque uma ex-peoa de A Fazenda garantiu ter recebido mensagem do atleta quando ainda estava comprometido.



Em comentário nas redes sociais, MC Mirella detalhou o contato que recebeu de Yuri Lima: “Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela estava grávida (risos). Achei estranho, nem respondi! Fui ver agora e ele apagou! Passada!”, relatou a ex-Fazenda em uma postagem sobre o caso, acrescentando mais um capítulo à conturbada história do casal.



Após a revelação, a funkeira também se defendeu das críticas dos internautas que questionaram sua decisão de anunciar a mensagem apenas agora. “E só resolveu dizer isso agora, em público, e não na época pra coitada da Iza? Poderia ter evitado de ela passar por isso e ter terminado lá atrás… Êe, tem pessoas e pessoas, realmente”, detonou um seguidor. “Até parece que eu ia fazer isso. Eu não! Minha parte eu fiz: não respondi!”, rebateu Mirella.



Em meio às críticas, outra fã comentou sobre a situação delicada de ser traída durante a gestação: “Já é ruim ser traída de qualquer forma, ser traída na gestação é pior ainda, onde ficamos mais vulneráveis”, opinou. Mirella concordou enfaticamente: “Meu, nem me fale. Se fosse comigo nem sei o que eu seria capaz de fazer… Grávida, mano!”, destacou, demonstrando empatia pela situação de Iza.