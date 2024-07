Ana Maria Braga presta apoio a Iza e detona ex-namorado ao vivo - Foto: Reprodução

Ana Maria Braga presta apoio a Iza e detona ex-namorado ao vivoFoto: Reprodução

Publicado 11/07/2024 12:05 | Atualizado 11/07/2024 12:06

Ana Maria Braga foi mais uma famosa a se prontificar e prestar solidariedade à cantora Iza, detonando o jogador de futebol e ex-namorado Yuri Lima. Após anunciar o fim do relacionamento e traição do atleta, o nome da famosa segue em alta na mídia, com muitos prestando apoio para a gestante.



Durante o “Mais Você” desta quinta-feira (11), Ana Maria disparou elogios para a cantora: “A Iza disse o suficiente. Mostrou realmente a sua força, né? E que nessas horas a gente tira, nem sabe de onde. E certamente vem da sua fibra e também dessa bebezinha aí que tá com você” iniciou.



A veterana desejou um futuro brilhante para a famosa com a pequena Nala, sua primeira filha. “É uma mulher maravilhosa, uma artista fantástica. Vai ser uma mãe de muita luz, que essa luz te acompanhe nessa vida que segue [...] Vai ter um caminhar lindo e merecidamente lindo. Você é uma mulher espetacular”, desejou a loira.



A apresentadora também foi direta ao criticar as atitudes do meio-campista do Mirassol. "E quanto a outra parte envolvida, a gente, como você, tá sujeita [à traição], não dá dá trela por aí, porque não merece. Homem que é homem e não se presta esse tipo de papel. Algumas pessoas vão dizer, é um livramento”, apontou a famosa.