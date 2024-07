Grazi Massafera aponta ’livramento’ de Iza e Mariana Goldfarb concorda - Foto: Reprodução

Grazi Massafera aponta ’livramento’ de Iza e Mariana Goldfarb concordaFoto: Reprodução

Publicado 11/07/2024 11:27 | Atualizado 11/07/2024 11:33

Após surpreender a todos com o anúncio do fim de seu namoro com Yuri Lima , Iza segue recebendo mensagens de apoio dos famosos. Grazi Massafera, ex de Cauã Reymond, se prontificou em consolar a c antora, afirmando que seria um livramento. Mas o que chocou os seguidores foi que Mariana Goldfarb, também ex do artista, reforçou o comentário da atriz!Na publicação do Instagram em que Iza desabafa sobre a traição, Grazi deixou seu apoio: “Sinta se acolhida. Essa dor é gigante, praticamente um luto em vida. Mas passa Iza”, garantiu. “E esse bebezinho dentro de vc vai te dar muita força, trará muitas alegrias e luz pro teu caminho”, revelou a famosa.Por fim, ela deu a entender que descobrir tudo agora era o melhor para a cantora: “E logo bem logo a vida mostrará que o livramento é uma grande benção”, afirmou. Em seguida, o comentário recebeu uma resposta certeira de Mariana Goldfarb. “Grazi Massafera, o livramento é de fato uma grande benção”, declarou a influenciadora.Grazi e Cauã Reymond foram casados e tem uma filha juntos, Sophia. A atriz teria dado fim ao casamento em 2013, após seis anos juntos, devido a uma traição do ator com a também artista Isis Valverde, que jamais foi confirmada. Já Mariana Goldfarb casou com o famoso em 2016 e terminou em abril deste ano. Ela também nunca confirmou que foi traída, mas mandou supostas indiretas.