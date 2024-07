Após indireta de ex, Cauã Reymond relembra fotos na praia e recebe elogios - Foto: Reprodução

Após indireta de ex, Cauã Reymond relembra fotos na praia e recebe elogiosFoto: Reprodução

Publicado 11/07/2024 16:36 | Atualizado 11/07/2024 16:39

Cauã Reymond recentemente curtiu uma viagem à deslumbrante Sardenha, na Itália, e parece que já está com saudades das belezas do local. Nesta quinta-feira (11), aproveitando o dia de TBT, o ator compartilhou algumas fotos da viagem nas redes sociais e colecionou elogios. No entanto, a publicação veio logo após comentários polêmicos de Grazi Massafera e Mariana Goldfarb, ex-mulheres do famoso

Nas imagens, Cauã aparece sem camisa, sorridente e aproveitando o sol na praia. "Nem voltei de viagem e já estou lançando o TBT da Sardenha. Praia boa", escreveu ele na legenda, mostrando seu bom humor. As fotos rapidamente conquistaram mais de 70 mil curtidas e uma enxurrada de comentários elogiosos.

Nos comentários, o artista ganhou milhares de elogios. "Se você olhar direitinho tem uma praia no fundo", brincou uma internauta, referindo-se ao destaque do ator nas fotos. "Eita que homem lindo de viver", comentou outra seguidora. "Meu Deus que coisa linda", elogiou uma terceira, destacando a beleza de Cauã.



Vale lembrar que o nome de Cauã Reymond voltou aos holofotes recentemente após uma possível indireta de suas ex-mulheres, Grazi Massafera e Mariana Goldfarb. Tudo começou quando a atriz comentou sobre o término conturbado de Iza com Yuri Lima, dando a entender que a cantora se livrou de um problema.

“E logo bem logo a vida mostrará que o livramento é uma grande benção”, afirmou. Em seguida, o comentário recebeu uma resposta certeira de Mariana Goldfarb. “Grazi Massafera, o livramento é de fato uma grande benção”, declarou a famosa nos comentários de publicação da cantora. Mariana concordou: "O livramento é de fato uma grande benção", o que muitos interpretaram como uma referência a Cauã Reymond.