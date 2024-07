Antonia Fontenelle chama Iza de imatura e diz que cantora não é ?coitada? - Foto: Reprodução

Antonia Fontenelle chama Iza de imatura e diz que cantora não é ?coitada?Foto: Reprodução

Após a cantora anunciar o término do namoro com Yuri Lima, devido a uma traição enquanto estava grávida, a artista disse que ia se ausentar e que o assunto se tornaria "um circo". Agora, Antonia Fontenelle não poupou palavras ao comentar a recente revelação da cantora, que está grávida de sua primeira filha, a pequena Nala.

Em um vídeo, a apresentadora iniciou suas críticas afirmando que toda ação tem uma reação. “Ah, ‘você está justificando que o cara colocou chifre nela grávida?’ Não estou justificando nada, eu só quero lhe dizer, ‘Welcome to The Club, baby!’ Porque eu também levei chifre grávida. Faz parte das escolhas erradas da gente”, declarou Fontenelle.



A comunicadora continuou: "Então assim, ‘ai, mas coitada da Iza’. Não, nem tem coitada nessa história, não, gente. Tem mal caráter nessa história, no caso do cara”, disse Fontenelle, deixando claro que não via Iza como vítima. “Uma mulher com a voz da Iza, uma cantora bem-sucedida, com dinheiro, que já teve acesso a Lewis Hamilton [...] agora, um moleque, perna de pau, que era reserva de um time, livramento querida, livramento!”, disparou.



Por fim, a comunicadora criticou a maneira como Iza revelou a traição: "Imatura”, cravou. “Primeiro, cedeu à pressão da indústria da fofoca, segundo, poderia ter conversado com perna de pau dela antes, avisar, aí ela faz o vídeo e fala: ‘ah, porque eu estou aqui, [...] nem ele sabe, vai saber agora pelo vídeo’”, apontou.

“Eu não tenho essa coisa de romantizar, ‘meu Deus, mas tá grávida, coitadinha’. Querida, eu também já fui traída grávida! A gente só colhe o que a gente planta, gente. Simples assim. Ponto final”, declarou. “Eu já dei a minha opinião, que é igual bunda, cada um tem a sua, a minha é essa [...] Ter chifre e namorar jogador de futebol é uma condição”, pontuou.