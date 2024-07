Após ’problema’ com pensão, Militão dá aliança de 80 mil para namorada - Foto: Reprodução

Publicado 11/07/2024 15:14 | Atualizado 11/07/2024 15:17

O relacionamento de Tainá Castro e Éder Militão segue firme e, ao que tudo indica, o compromisso é sério. Isso porque na noite desta quarta-feira (10), os dois foram vistos em um jantar romântico e um detalhe não passou despercebido: ambos usavam um anel de ouro na mão esquerda, tradicionalmente associado a noivado ou casamento.



O par de anéis luxuosos adquiridos pelo casal são feitos de ouro amarelo 18 quilates e incrustados com diamantes, assinados pela renomada grife francesa Van Cleef & Arpels. Cada peça custa impressionantes R$ 80 mil, somando R$ 160 mil para a dupla. O acessório elegante sugere que o atacante do Real Madrid não está economizando quando se trata de demonstrar seu afeto para a amada.

Contudo, vale lembrar que, conforme revelado pelo colunista Leo Dias, o craque paga entorno de R$ 25 mil reais para custear os gastos de Cecília, sua filha com Karoline Lima. Porém, o valor não seria repassado diretamente para a influenciadora, que recebe cerca de R$ 10 mil do atleta para ajudar com o aluguel. Na época que as informações vazaram, a loira destacou: “Falei que o bom padrão de vida da minha filha, quem proporcionava era eu, e não o pai milionário".



Militão oficializou seu romance com Tainá em maio deste ano com um vídeo nas redes sociais, onde se referiu à influenciadora como "Meu par perfeito". A modelo foi casada com Léo Pereira, com quem tem dois filhos. Curiosamente, o jogador do Flamengo está atualmente namorando Karoline Lima, ex do craque do Real Madrid e mãe de sua filha, Cecília, que completou 2 anos também nesta quarta-feira (10).