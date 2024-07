Rafa Kalimann - Marcelo Sá Barretto / Agnews

Rafa Kalimann Marcelo Sá Barretto / Agnews

Publicado 11/07/2024 18:47 | Atualizado 11/07/2024 18:55

Rafa Kalimann abriu o coração em uma entrevista ao vivo com Tati Machado no programa “Encontro”. Ao ser questionada se pretende continuar na carreira de atriz, a ex-BBB respondeu firme: “Eu sou atriz”. Em meio às lágrimas, a ex-BBB falou sobre os desafios e críticas que tem enfrentado desde que começou a atuar na televisão.Desde sua participação no BBB 20, Rafa tem conquistado espaço como atriz, embora não sem enfrentar críticas. “Tem quatro anos desde que eu saí do Big Brother e eu não paro esse estudo. Eu me formei, sou atriz formada. E eu percebo muita dificuldade das pessoas aceitarem, não querem ver isso dessa maneira”, afirmou, ressaltando a dificuldade que algumas pessoas têm em aceitar sua nova profissão.A artista também comentou sobre sua jornada e a luta para conquistar seu espaço. “Os espaços que eu conquistei são mérito meu, é muito esforço, muita dedicação, muita disciplina. Isso ninguém pode tirar de mim”, disse, enfatizando que seu sucesso não é fruto apenas da visibilidade conquistada no reality show.A famosa revelou que sua paixão pela atuação vem desde a infância. “Eu sou atriz, eu faço teatro desde os 11 anos. Fui ter oportunidade agora, e claro: a internet e o Big Brother abriram muitas portas para mim. Mas mais do que isso: eu tive que estudar muito”, concluiu.